Лебрюн: четыре матча карантина для Овечкина — это минимум, всё будет зависеть от тестов

Известный североамериканский обозреватель Пьер Лебрюн прокомментировал отстранение четырёх российских хоккеистов «Вашингтон Кэпиталз» на четыре матча за нарушение протоколов безопасности, связанных с коронавирусом.
«Четыре российских игрока «Вашингтона» во главе с Александром Овечкиным пропустят четыре матча, но это только минимум. Потому что многое будет зависеть от итогов тестов в ближайшие 10 дней. Один из этих хоккеистов сдал положительный тест, теперь вопрос в трёх остальных. Вся эта ситуация послужила тревожным сигналом для Национальной хоккейной лиги. Нужно понимать, насколько серьёзна НХЛ в плане следования этим протоколам.
А для тех кто жалуется, что четыре игрока не могут находится в одном гостиничном номере, и говорят, что все хоккеисты сидят на скамейке без маски — всё дело в протоколах. Одно не имеет отношения к другому. Это то, на что игроки согласились, когда давали добро на то, чтобы играть в нынешнем сезоне. Если бы они не хотели играть, то могли отказаться», — сказал Лебрюн в эфире TSN.
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