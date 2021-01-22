Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Колорадо» проиграл «Лос-Анджелесу», Ничушкин без набранных очков

«Колорадо» проиграл «Лос-Анджелесу», Ничушкин без набранных очков
Хоккей / НХЛ 0
Аудио-версия:

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» дома обыграл «Колорадо Эвеланш» со счётом 4:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Дрю Даути, Габриэль Виларди, Адриан Кемпе и Блейк Лизотт.

У «Колорадо» шайбы в ворота соперника забросили Микко Рантанен и Натан Маккиннон. Российский нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин результативными действиями не отметился.

Эта победа стала для «Кингз» первой в сезоне после трёх поражений подряд. У «Колорадо» это второе поражение в сезоне при двух победах. Следующие матчи «Лос-Анджелес» проведёт на выезде с «Сент-Луисом» 24 и 25 января, а «Колорадо» также на выезде сыграет с «Анахаймом» 23 и 25 января.

Ранее в рамках игрового дня «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде обыграл «Коламбус Блю Джекетс» (3:2 ОТ), «Нью-Йорк Айлендерс» дома победил «Нью-Джерси Дэвилз» (4:1), «Виннипег Джетс» на выезде победил «Оттава Сентароз» (4:1), «Филадельфия Флайерз» по буллитам уступил «Бостон Брюинз» (4:5), а «Монреаль Канадиенс» на выезде обыграл «Ванкувер Кэнакс» (7:3).

НХЛ - регулярный чемпионат
22 января 2021, пятница. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
4 : 2
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Рантанен (Маккиннон) – 04:49' (5x5)   0:2 Маккиннон (Макар, Рантанен) – 19:15' (5x4)   1:2 Даути (Копитар, Картер) – 23:35' (5x3)   2:2 Виларди (Уокер, Атанасиу) – 37:50' (5x4)   3:2 Кемпе (Копитар, Иафалло) – 56:04' (5x5)   4:2 Лизотт (Мур) – 59:18' (en)
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021