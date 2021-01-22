«Колорадо» проиграл «Лос-Анджелесу», Ничушкин без набранных очков

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» дома обыграл «Колорадо Эвеланш» со счётом 4:2.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Дрю Даути, Габриэль Виларди, Адриан Кемпе и Блейк Лизотт.
У «Колорадо» шайбы в ворота соперника забросили Микко Рантанен и Натан Маккиннон. Российский нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин результативными действиями не отметился.
Эта победа стала для «Кингз» первой в сезоне после трёх поражений подряд. У «Колорадо» это второе поражение в сезоне при двух победах. Следующие матчи «Лос-Анджелес» проведёт на выезде с «Сент-Луисом» 24 и 25 января, а «Колорадо» также на выезде сыграет с «Анахаймом» 23 и 25 января.
Ранее в рамках игрового дня «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде обыграл «Коламбус Блю Джекетс» (3:2 ОТ), «Нью-Йорк Айлендерс» дома победил «Нью-Джерси Дэвилз» (4:1), «Виннипег Джетс» на выезде победил «Оттава Сентароз» (4:1), «Филадельфия Флайерз» по буллитам уступил «Бостон Брюинз» (4:5), а «Монреаль Канадиенс» на выезде обыграл «Ванкувер Кэнакс» (7:3).
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