Брэндон Саттер забил эффектный гол в ворота «Монреаля», изящно обыграв Александра Романова

В очередном матче регулярного сезона НХЛ «Монреаль Канадиенс» на выезде обыграл «Ванкувер Кэнакс» со счётом 7:3.

Российский защитник «Монреаля» Александр Романов провёл на льду 22 минуты 31 секунду, совершил три броска завершил встречу с показателем полезности «+2». В ходе встречи Романов имел полезность «+3», однако Александр оказался на льду, когда свою шайбу забрасывал Брэндон Саттер. Канадский форвард забил эффектный гол, на пути к воротам изящно обыграв Романова.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Следующие матчи команды проведут между собой 24 и 25 января. Затем «Монреаль» дома примет «Калгари Флэймз» 29 и 31 января, а «Ванкувер» дома сыграет с «Оттавой Сенаторз» 26, 28 и 29 января.