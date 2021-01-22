Нападающий «Монреаля» Армиа получил травму в конце своего лучшего матча за карьеру в НХЛ

В очередном матче регулярного сезона НХЛ «Монреаль Канадиенс» на выезде обыграл «Ванкувер Кэнакс» со счётом 7:3.

Главным героем матча стал нападающий «Монреаля» Йоэль Армиа, оформивший дубль и сделавший ещё две результативные передачи. Финский форвард провёл лучший матч за карьеру в НХЛ, впервые в жизни набрав четыре очка за встречу в лиге. Однако развить успех в следующих матчах 27-летний форвард не сумеет.

В конце третьего периода Армия пропустил удар в голову после силового приёма защитника «Ванкувера» Тайлера Майерса. Арбитры оценили хит Тайлера удалением до конца матча. Главный тренер «Канадиенс» Клод Жюльен рассказал о состоянии своего хоккеиста, а также раскритиковал поведение защитника «Кэнакс».

«Йоэлю диагностировано сотрясение мозга. Очевидно, что он выбыл из строя на некоторое время. Мне очень сильно не понравился хит Майерса. Йоэль не ждал такого силового приёма. При счёте 3:6 не было никакой необходимости так играть», — цитирует Жюльена журналист Арпон Басу.