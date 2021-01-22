«Монреаль» демонстрирует лучшую результативность в истории клуба за последние 40 лет
В очередном матче регулярного сезона НХЛ «Монреаль Канадиенс» на выезде обыграл «Ванкувер Кэнакс» со счётом 7:3.
«Монреаль» демонстрирует лучшую результативность в клубной истории за последние 40 лет. В пяти матчах на старте регулярного чемпионата «Канадиенс» забили 24 гола. Это лучший показатель для канадской команды на старте регулярки начиная с сезона-1981/1982, когда был установлен клубный рекорд на этом отрезке – 34 гола.
Календарь «Монреаля» в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2020/2021.
Во всей лиге, начиная с сезона-1995/1996, больше на аналогичном отрезке сезона забивали только два клуба — «Торонто Мэйпл Лифс» (сезон-2017/2018 – 26 голов, сезон-2018/2019 – 25 голов) и «Ванкувер» (1995/96, 25).
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