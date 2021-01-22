Барзал: очень приятно видеть, что Варламов вернулся и доминирует в воротах
Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Мэтью Барзал после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» (4:1) высказался об игре голкипера Семёна Варламова.
«Последние два сезона Варли был очень стабильным. Не думаю, что он до этого играл плохо за другие команды. Очень приятно видеть, что Семён вернулся и доминирует в воротах. Это здорово для него и здорово для команды», — сказал Барзал.
Для россиянина эта встреча стала третьей в нынешнем сезоне. В первых двух матчах Семён оставлял ворота в неприкосновенности. Сухая серия Варламова стала восьмой в истории НХЛ по продолжительности со старта регулярного чемпионата. Рекорд принадлежит голкиперу Лорну Шаботу, не пропускавшему на протяжении 213 минут и 55 секунд в сезоне-1930/1931.
Варламов — самый надёжный вратарь в НХЛ! Он был близок к третьему «сухарю»
Его сухая серия в начале сезона стала лучшей в лиге за шесть лет.
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