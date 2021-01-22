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Оши — об отстранении россиян «Вашингтона»: они жалеют, что не будут играть с нами

Оши — об отстранении россиян «Вашингтона»: они жалеют, что не будут играть с нами
Хоккей / НХЛ 0
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши поделился мнением о текущей ситуацию в столичной команде.

Из-за нарушений протокола COVID-19 российские хоккеисты «Вашингтона» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов пропустят ближайшие четыре матча команды в чемпионате НХЛ.

«Мы знаем, что ребята хотят быть в команде. Они хотят быть в составе. Они расстроены из-за того, что им приходится пропускать матчи, оказавшись в такой ситуации. Они жалеют, что не будут играть с нами. А всем остальным нужно думать, как прибавить. Таков наш подход», – цитирует Оши пресс-служба НХЛ.

23 января, когда «Вашингтон» встретится с «Баффало Сэйбрз», прервётся железная серия защитника Орлова. 29-летний россиянин не пропускал матчей начиная с сезона-2013/2014, выдав 401-матчевую серию без пропущенных встреч

Завтра прервётся 401-матчевая железная серия Орлова. Третий результат в истории «Кэпиталз»
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