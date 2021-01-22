Семь тренеров НХЛ не получают зарплату в полном объёме, в лиге растёт недовольство

Эксперты канадской телекомпании TSN сообщили, что многие тренеры команд Национальной хоккейной лиги не получают заработную плату в полном объёме, из-за чего растёт недовольство. По сведениям журналистов, семь тренеров лиги недополучают зарплату.

«Многие команды НХЛ во время пандемии сократили зарплату своему персоналу, в том числе и тренерским штабам. По нашим подсчётам, семь тренерских штабов получают зарплату не в полном объёме, хотя сезон уже начался. В этом есть некоторый нюанс. Например, три тренера «Эдмонтон Ойлерз» согласились на 25% отсрочки зарплаты в нынешнем сезоне, но в итоге все деньги будут выплачены, когда болельщики вернутся на трибуны и всё немного нормализуется.



В лиге много недовольных тренеров, причём как тех, у кого урезали зарплату, так и тех, у кого она осталась в полном объёме. Но до сих пор, насколько я знаю, официальных жалоб в НХЛ не поступало. Даже если они будут, лига не захочет в это погружаться, потому что есть индивидуальные договоры между тренером и клубом. Посмотрим, к чему это приведёт, но недовольство есть», — отметил обозреватель Фрэнк Серавалли.