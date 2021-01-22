Романов обновил личный рекорд по игровому времени в НХЛ. Сыграл больше всех в «Монреале»

В очередном матче регулярного сезона НХЛ «Монреаль Канадиенс» на выезде обыграл «Ванкувер Кэнакс» со счётом 7:3.

Российский защитник «Монреаля» Александр Романов провёл на льду 22 минуты 31 секунду, совершил три броска завершил встречу с показателем полезности «+2». Защитник «Монреаля» обновил личный рекорд по игровому времени в НХЛ, сыграв больше всех в своей команде. Романов сыграл 5 минут и 29 секунд в большинстве, а также одну минуту и 18 секунд в меньшинстве.

В ходе встречи Романов имел полезность «+3», однако Александр оказался на льду, когда свою шайбу забрасывал нападающий «Ванкувера» Брэндон Саттер. Канадский форвард забил эффектный гол, на пути к воротам изящно обыграв Романова.