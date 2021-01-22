The Hockey News: чрезмерная строгость — единственный способ завершить сезон без «пузыря»

Обозреватель авторитетного североамериканского издания The Hockey News Мэтт Ларкин прокомментировал решение Национальной хоккейной лиги минимум на четыре матча отстранить от участия в матчах четырёх российских игроков «Вашингтон Кэпиталз» — Александра Овечкина, Евгения Кузнецова, Дмитрия Орлова и Ильи Самсонова.

«Чтобы нынешний сезон в НХЛ работал, все должны соблюдать строгие правила и принципы, касающиеся пандемии. В противном случае всё может закончиться, потому что вспышки коронавируса будут слишком быстрыми, чтобы их сдержать. Вот почему НХЛ пришлось показать пример отношения к нарушениям «Вашингтона». Согласно правилам, игрокам команды, которая играет в гостях, не разрешено посещать внутренние объекты, за исключением тренировочного центра или игровой арены. Все хоккеисты должны оставаться в одноместных номерах. Как только российский квартет собрался в одной комнате, они нарушили этот протокол.



Штраф в $ 100 тысяч — не самое суровое наказание из перечня допустимых. Но это является сигналом к тому, что может быть и строже. Можно ли рассматривать наказание как излишне строгое, если учесть, что на скамейке запасных все сидят плечом к плечу? Конечно. Жена Овечкина Анастасия уже возмутилась в социальных сетях, даже заявив, что у Александра и Дмитрия Орлова есть антитела. Но наказание для Овечкина и компании необходимо. Чрезмерная строгость — единственный путь к завершению сезона-2020/2021 вне «пузыря». А взаимодействие на скамейке запасных обеспечивается для игроков, которые прошли тесты и были одобрены для участия в матче», — отметил Ларкин.