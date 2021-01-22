Оши: нравится ли мне протокол безопасности? Конечно нет, но сейчас ненормальные времена

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши прокомментировал решение НХЛ отправить на карантин четырёх российских легионеров команды, которые не примут участия минимум в четырёх ближайших матчах команды.

«Семьи некоторых людей пострадали от коронавируса, а некоторые — нет. Кое-кто вообще не знает никого, кто бы болел ковидом, и неудивительно, что их это не пугает. Эти правила кажутся мне… Мы же контролируем только то, что можем контролировать, верно? Для нас устанавливаются правила. Они мне нравятся? Конечно нет. Не думаю, что кому-то нравится носить маску, но она нужна, чтобы держать нас в безопасности, это та вещь, которая нам подконтрольна.



Нам напомнили, что сейчас ненормальные времена. Никто не привык к этому, никому не нравится носить маску всё время. У нас очень дружная команда, игроки которой близки друг к другу, и мы любим быть вместе. Но нам напомнили, что есть правила, которые обеспечивают безопасность всех, и мы должны постоянно их соблюдать», — приводит слова Оши The Hockey News.