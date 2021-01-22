Генменеджер «Каролины» рассказал о ситуации с COVID в команде. Ранее пять игроков заболели

Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» Дон Уодделл поделился информацией о ситуации с коронавирусом в команде.



«Я предполагаю, что тренировочная база будет закрыта ещё завтра. Но мы надеемся, что к тому времени, когда мы приедем сюда к выходным, команда сможет начать заниматься.



Может быть, это не будет полноценная команда, но игроки начнут что-то делать, вернутся к полноценным тренировкам, а затем будут готовиться к матчам на следующей неделе», — приводит слова Уодделла пресс-служба НХЛ.



Напомним, серия матчей между командами Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» и «Флорида Пантерз» перенесена. Клубы должны были сыграть в Каролине две встречи подряд — 22 и 23 января (по московскому времени). Решение принято из-за пяти заболевших игроков «Харрикейнз» — Уоррена Фёгеле, Джордана Мартинука, Джейкоба Славина, Джордана Стаала и Теуво Терявяйнена.

Два матча между «Каролиной» и «Флоридой» перенесены из-за вспышки коронавируса