Игрок «Омских Ястребов» ударил соперника головой об лёд. Тот потерял сознание

Нападающий «Кузнецких Медведей» Демид Паничкин потерял сознание во время матча Молодёжной хоккейной лиги с «Омскими Ястребами» (1:4).



За шесть минут до конца третьего периода при счёте 4:1 в пользу «Омских Ястребов» у ворот омской команды возникла потасовка, в результате которой сцепились Паничкин и защитник омичей Тимофей Давыдов.



В результате драки Демид Паничкин упал, ударившись головой об лёд. После этого Давыдов взял соперника за форму и ещё раз ударил его об лёд.



Паничкин потерял сознание, судьи сразу позвали врачей. Со льда игрока увезли на носилках. Давыдов получил удаление до конца матча.



Видео момента можно посмотреть с 2:02.45.

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