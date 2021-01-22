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Игрок «Омских Ястребов» ударил соперника головой об лёд. Тот потерял сознание

Игрок «Омских Ястребов» ударил соперника головой об лёд. Тот потерял сознание
Хоккей / МХЛ 0

Нападающий «Кузнецких Медведей» Демид Паничкин потерял сознание во время матча Молодёжной хоккейной лиги с «Омскими Ястребами» (1:4).

За шесть минут до конца третьего периода при счёте 4:1 в пользу «Омских Ястребов» у ворот омской команды возникла потасовка, в результате которой сцепились Паничкин и защитник омичей Тимофей Давыдов.

В результате драки Демид Паничкин упал, ударившись головой об лёд. После этого Давыдов взял соперника за форму и ещё раз ударил его об лёд.

Паничкин потерял сознание, судьи сразу позвали врачей. Со льда игрока увезли на носилках. Давыдов получил удаление до конца матча.

Видео момента можно посмотреть с 2:02.45.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на YouTube-канале МХЛ.

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