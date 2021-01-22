Матч между «Йокеритом» и «Куньлунем» перенесён на 11 февраля

Матч между финским «Йокеритом» и китайским «Куньлунь Ред Стар» состоится 11 февраля, сообщается на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



Встреча должна была состоятся 18 ноября 2020 года.



«Йокерит» после 44 матчей занимает 7-е место в Западной конференции и 15-е в сводной таблице КХЛ. Команда их Хельсинки набрала 53 очка, одержав 19 побед в основное время, 3 — в овертайме и ещё 2 — в серии буллитов.



«Куньлунь» занимает последнее, 12-е, место в Восточной конференции и предпоследнее, 22-е, в сводной таблице Континентальной хоккейной лиги. Китайская команда сыграла 46 матчей, в которых набрала 30 очков. Всего в нынешнем сезоне «Куньлунь» одержал 11 побед, 10 из которых — в основное время и ещё одна — в серии буллитов.

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