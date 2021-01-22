Кагарлицкий: проиграл Хиетанену 10 тысяч рублей из-за поражения сборной в матче за бронзу

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Кагарлицкий прокомментировал выступление сборной России на МЧМ-2021.



«Могут ли русские хоккеисты воспринимать спокойную установку? Думаю, что могут. Спокойно. О Ларионове я слышал только хорошие отзывы. Не думаю, что сборная России осталась без медалей только потому, что тренеры не кричали на игроков.



На мой взгляд, на молодёжном уровне нужно делать всё, чтобы молодые ребята играли раскрепощённо, не боялись ошибиться. Как я понимаю, на это и был нацелен Ларионов.



Подкалывал ли меня Дмитрий Яшкин, когда Россия проиграла на групповом этапе Чехии? Ну да, он был рад. Посмеялся, пошутил, но не более того. А вот Юусо Хиетанену по итогам матча за третье место я десять тысяч рублей проиграл.



Мне теперь кто-то из молодёжки должен денег? Я оттуда только Васю Подколзина знаю. Так что с него придётся спрашивать», — приводит слова Кагарлицкого пресс-служба КХЛ.

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