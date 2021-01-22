Московское «Динамо» сможет допускать до 50% болельщиков на домашние матчи

Московскому «Динамо» позволили увеличить количество болельщиков на домашних матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, сообщается на официальной странице столичной команды в «Твиттере».



Отмечается, что допустимая вместимость стадиона составит 50%. Решение согласовано с мэрией Москвы и Роспотребнадзором.



Болельщики смогут посещать матчи со встречи с московским ЦСКА.



Московское «Динамо» проводит длинную домашнюю серию. Она состоит из 10 матчей. Бело-голубые сыграли уже пять встреч, одержав три победы и потерпев два поражения. Впереди «Динамо» ждут матчи с рижскими одноклубниками (23 января), ЦСКА (27 января), «Сочи» (29 января), СКА (1 февраля) и «Йокеритом» (3 февраля).



«Динамо» занимает четвёртое место в Западной конференции. Москвичи сыграли 48 матчей и набрали 61 очко.

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