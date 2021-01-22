Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Московское «Динамо» сможет допускать до 50% болельщиков на домашние матчи

Московское «Динамо» сможет допускать до 50% болельщиков на домашние матчи
Хоккей / КХЛ 0
Аудио-версия:

Московскому «Динамо» позволили увеличить количество болельщиков на домашних матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, сообщается на официальной странице столичной команды в «Твиттере».

Отмечается, что допустимая вместимость стадиона составит 50%. Решение согласовано с мэрией Москвы и Роспотребнадзором.

Болельщики смогут посещать матчи со встречи с московским ЦСКА.

Московское «Динамо» проводит длинную домашнюю серию. Она состоит из 10 матчей. Бело-голубые сыграли уже пять встреч, одержав три победы и потерпев два поражения. Впереди «Динамо» ждут матчи с рижскими одноклубниками (23 января), ЦСКА (27 января), «Сочи» (29 января), СКА (1 февраля) и «Йокеритом» (3 февраля).

«Динамо» занимает четвёртое место в Западной конференции. Москвичи сыграли 48 матчей и набрали 61 очко.

Кагарлицкий: двух Шипачёвых в звене быть не должно. А клонировать его в другие не помешает
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021