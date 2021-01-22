Московское «Динамо» сможет допускать до 50% болельщиков на домашние матчи

Московскому «Динамо» позволили увеличить количество болельщиков на домашних матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, сообщается на официальной странице столичной команды в «Твиттере».
Отмечается, что допустимая вместимость стадиона составит 50%. Решение согласовано с мэрией Москвы и Роспотребнадзором.
Болельщики смогут посещать матчи со встречи с московским ЦСКА.
Московское «Динамо» проводит длинную домашнюю серию. Она состоит из 10 матчей. Бело-голубые сыграли уже пять встреч, одержав три победы и потерпев два поражения. Впереди «Динамо» ждут матчи с рижскими одноклубниками (23 января), ЦСКА (27 января), «Сочи» (29 января), СКА (1 февраля) и «Йокеритом» (3 февраля).
«Динамо» занимает четвёртое место в Западной конференции. Москвичи сыграли 48 матчей и набрали 61 очко.
- 22 января 2021
-
19:38
-
19:10
-
18:58
-
18:31
-
18:18
-
17:56
-
17:33
-
16:58
-
16:29
-
15:27
-
14:58
-
14:25
-
13:56
-
13:25
-
13:00
-
12:37
-
12:10
-
12:01
-
11:35
-
11:00
-
10:35
-
10:15
-
10:00
-
09:41
-
09:30
-
09:16
-
09:08
-
09:00
-
08:53
-
08:35
-
08:21
-
08:11
-
07:35
-
07:00
-
06:32