Худобин займёт место в воротах «Далласа» в первом матче сезона

Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» Антон Худобин займёт место в воротах команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторз», сообщает североамериканский журналист Мэттью Дефрэнкс на своей странице в «Твиттере».



Для «Далласа» эта встреча станет первой в сезоне. Ранее команда была на карантине из-за случаев заражения коронавирусом.



В межсезонье 34-летний россиянин подписал с «Далласом» новый трёхлетний контракт. За этот срок Худобин получит $ 10 млн. Заработная плата голкипера составит около $ 3,3 млн за сезон.



В прошедшем плей-офф НХЛ Антон Худобин одержал в 25 матчах 14 побед при 91,7% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2,69.



Россиянин стал лучшим голкипером регулярного чемпионата НХЛ по проценту отражённых бросков (93%). За карьеру в НХЛ Худобин провёл 218 матчей, отражая 92% бросков. Выступал за «Миннесоту Уайлд», «Бостон Брюинз», «Каролину Харрикейнз» и «Анахайм Дакс».

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