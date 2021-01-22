Грабовский рассказал о защитнике-«бразильце» в минском «Динамо»

Тренер минского «Динамо» Михаил Грабовский поделился впечатлениями о выступлении защитника Степана Фальковского. Хоккеист набрал в 24 матчах сезона 11 (6+5) очков при показателе полезности «+11».



«Степана мы называем белорусским бразильцем. У него огромный потенциал, прекрасное видение площадки, желание играть и забрасывать шайбы. В тренировочном процессе это всегда было видно, однако Стёпе немного не хватало концентрации и понимания нашей системы игры. Поначалу у него не всё получалось, были трудности. Но тренерский штаб, особенно Крэйг Вудкрофт и Павел Перепехин, с ним поработали в период, пока он не играл. Степан правильно отнёсся к этому этапу в «Динамо», что сделало его лишь сильнее. Другой на месте Фальковского плюнул бы, попросил бы обмена или что-то ещё. Стёпа всё выдержал и доказал тренерскому штабу, что на данный момент он незаменимая часть команды. Его задача — продолжать развиваться, у него большой резерв для роста. Главное — действовать по нашей системе, фокусироваться на самом важном, а где-то расслабиться и получать удовольствие от хоккея.



Степан забрасывал не только мощными бросками от синей линии, но и после эффектных проходов? Он любит играть в хоккей, быть бразильцем (смеётся)», — приводит слова Грабовского пресс-служба минчан.

Минское «Динамо» дважды отыгралось в матче с «Сочи» и одержало победу в овертайме