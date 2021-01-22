У игрока «Кузнецких Медведей», потерявшего сознание, черепно-мозговая травма

В омском минздраве прокомментировали состояние нападающего «Кузнецких Медведей» Демида Паничкина, который потерял сознание после драки с защитником «Омских Ястребов» Тимофеем Давыдовым.



«Благодаря работе омской скорой парень был оперативно доставлен в детскую городскую больницу № 3.



Сейчас им занимаются специалисты, переломов нет, пациент в сознании. Имеет место черепно-мозговая травма, парня осматривают нейрохирурги.



Все необходимые силы, средства и медикаменты для лечения в больнице есть. Главный врач лично курирует ситуацию», — приводит сообщение Минздрава «Омск-Информ».



Напомним, за шесть минут до конца третьего периода у ворот омской команды возникла потасовка, в которой сцепились Паничкин и Давыдов.



В результате драки Паничкин упал, ударившись головой о лёд. После этого Давыдов взял соперника за форму и ещё раз ударил его о лёд. Паничкин потерял сознание, судьи сразу позвали врачей. Со льда игрока увезли на носилках.

Игрок «Омских Ястребов» ударил соперника головой об лёд. Тот потерял сознание