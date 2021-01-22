П. Холланд — о 10-матчевой серии поражений: у игроков «Автомобилиста» не было уверенности

Нападающий «Автомобилиста» Питер Холланд прокомментировал 10-матчевую серию поражений команды, а также оценил свой сезон.



«Есть ли понимание того, почему случилась 10-матчевая серия поражений? У нас не было уверенности внутри команды. Казалось, как только нам забивали, то мы уже понимали, что игра закончилась, хотя оставалось достаточно времени для того, чтобы отыграться. Думаю, что эта ситуация поможет нам в плей-офф. Сейчас мы уже больше верим в свои силы, мы знаем, что можем справляться с трудностями. У нас достаточно классных игроков в атаке, кто может отличиться в нужный момент, бригады меньшинства способны действовать надежны. Поэтому если мы будем уступать в счёте, то мы будем понимать, что борьба ещё не закончилась.



Как могу охарактеризовать свой сезон в целом? Думаю, что провожу неплохой год. Временами, что шайба просто не идёт в ворота. У меня уже три гола отменили в этом сезоне, а сколько штанг и перекладин было! Если такое происходит, то, наверно, не нужно кардинально что-то менять. Наконец-то ко мне приехала моя жена, было тяжело психологически все это время быть вдали от родных», — приводит слова Холланда пресс-служба КХЛ.

Дубль Холланда принёс «Автомобилисту» победу над минским «Динамо»