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МХЛ прокомментировала инцидент в матче между «Омскими Ястребами» и «Кузнецкими Медведями»

МХЛ прокомментировала инцидент в матче между «Омскими Ястребами» и «Кузнецкими Медведями»
Хоккей / МХЛ 0
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Молодёжная хоккейная лига сделала заявление по поводу инцидента в матче между «Омскими Ястребами» и «Кузнецкими Медведями».

«В конце матча регулярного чемпионата МХЛ между «Омскими Ястребами» и «Кузнецкими Медведями» произошёл инцидент между Тимофеем Давыдовым и Демидом Паничкиным, который привёл к травме нападающего гостей.

По итогам эпизода арбитры наказали защитника «Омских Ястребов» Тимофея Давыдова малым штрафом за грубость, а также большим плюс дисциплинарным до конца игры штрафом (5+20) как агрессора (п. 3.5).

Нападающий «Кузнецких медведей» Демид Паничкин на короткое время потерял сознание. Сейчас хоккеист в сознании, чувствует себя удовлетворительно и проходит обследование в больнице. Лига следит за состоянием здоровья игрока, находится на связи с клубами и докторами. В первую очередь хотели бы пожелать Демиду здоровья.

Лига не приемлет действия, которые не соответствуют правилам игры и принципам честной борьбы и напоминает, что необходимо воздерживаться от необоснованного проявления эмоций, чтобы минимизировать подобные ситуации в будущем.

В данный момент Спортивно-дисциплинарный комитет рассматривает все обстоятельства произошедшего, Тимофею Давыдову грозит наказание в соответствии с регламентом», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте МХЛ.

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Демида Паничкина унесли на носилках. Защитник «Омских Ястребов» Тимофей Давыдов уже принёс извинения сопернику.
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