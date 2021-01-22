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Форвард «Омских Ястребов» Давыдов, нанёсший травму Паничкину, дисквалифицирован на 4 матча

Форвард «Омских Ястребов» Давыдов, нанёсший травму Паничкину, дисквалифицирован на 4 матча
Хоккей / МХЛ 0
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Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча между «Омскими Ястребами» и «Кузнецкими Медведями», сообщается на сайте Молодёжной хоккейной лиги.

«На основании предоставленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на хоккеиста команды «Омские Ястребы» Тимофея Давыдова по п.3.5. статьи 28 дисциплинарного регламента МХЛ, подвергнуть его денежному штрафу и дополнительной дисквалификации на 4 матча», — говорится в сообщении на официальном сайте МХЛ.

Напомним, за шесть минут до конца третьего периода у ворот омской команды возникла потасовка, в которой сцепились Паничкин и Давыдов.

В результате драки Паничкин упал, ударившись головой о лёд. После этого Давыдов взял соперника за форму и ещё раз ударил его о лёд. Паничкин потерял сознание, судьи сразу позвали врачей. Со льда игрока увезли на носилках.

Жуть в молодёжном хоккее! Игрока ударили головой об лёд, и он потерял сознание
Демида Паничкина унесли на носилках. Защитник «Омских Ястребов» Тимофей Давыдов уже принёс извинения сопернику.
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