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Кныжов: у Набокова огромный авторитет в «Сан-Хосе». Прислушиваюсь к словам легенды

Кныжов: у Набокова огромный авторитет в «Сан-Хосе». Прислушиваюсь к словам легенды
Хоккей / НХЛ 0
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Защитник «Сан-Хосе Шаркс» Николай Кныжов рассказал о работе с российским тренером Евгением Набоковым.

«Он постоянно с нами. Конечно, Набоков в основном работает с вратарями, но с русскими пацанами тоже много общается. Смотрит много игр, советует, как себя вести и что делать, чтобы закрепиться в составе. Прислушиваюсь к словам легенды «Сан-Хосе». У него огромный авторитет в клубе.

Задача та же самая. Для начала — попасть в плей-офф, занять место в топ-4 дивизиона. Далее, конечно, выиграть Кубок Стэнли. У нас приличная команда, пока идём неплохо. Чувствую поддержку из России. Многие ребята пишут, в том числе и из родного Кемерово. Поддержка придаёт мне дополнительных эмоций, мотивации и позитива», — сказал Кныжов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионату» Павлу Панышеву.

Полное интервью с Кныжовым читайте скоро на «Чемпионате».

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