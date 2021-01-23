Овечкин пропустил 32-ю игру в НХЛ. Ранее его наказали за нарушение протокола COVID-19

В эти минуты проходит очередной матч НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Баффало Сэйбрз».
В этой встрече не принимает участие российский нападающий Александр Овечкин. Как сообщается в «твиттере» журналиста Бена Раби, Овечкин пропустил 32-ю игру в карьере в НХЛ. 17 игр Овечкин пропустил из-за травм, а остальные по личным причинам, дисквалификации и протокола COVID-19.
Напомним, российские хоккеисты «Вашингтона» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов находятся на карантине и пропустят как минимум четыре матча регулярного чемпионата НХЛ. Лига включила их в список игроков, недоступных для участия в матчах и тренировках команды из-за протокола защиты от коронавируса.
Сообщалось, что НХЛ оштрафовала клуб на $ 100 тыс. за нарушения запрета на социальное взаимодействие между членами команды, которые находились в тесном контакте и не носили медицинских масок.
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