Раст с передачи Малкина забил гол в ворота Шестёркина в матче «Питтсбург» — «Рейнджерс»
В Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс».
На момент написания новости завершился первый период. Счёт в матче 1:0 в пользу хозяев. Единственную шайбу на данный момент забросил Брайан Раст. Результативными передачами отличились Коди Сеси и российский нападающий Евгений Малкин. Отметим, ворота «Рейнджерс» на данный момент защищает российский голкипер Игорь Шестёркин. Он пропустил пятый гол в сезоне НХЛ.
Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».
Малкин набрал второе очко в новом сезоне НХЛ. Ранее он забил гол в матче с «Вашингтон Кэпиталз».
Рекомендуем вам
- 23 января 2021
-
04:33
-
04:24
-
03:56
-
03:34
- 22 января 2021
-
23:33
-
23:03
-
22:58
-
22:48
-
22:05
-
21:51
-
21:03
-
20:57
-
20:20
-
20:12
-
19:38
-
19:10
-
18:58
-
18:31
-
18:18
-
17:56
-
17:33
-
16:58
-
16:29
-
15:27
-
14:58
-
14:25
-
13:56
-
13:25
-
13:00
-
12:37
-
12:10
-
12:01
-
11:35
-
11:00
-
10:35
Партнерский контент
Рекомендуем вам