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Раст с передачи Малкина забил гол в ворота Шестёркина в матче «Питтсбург» — «Рейнджерс»

Раст с передачи Малкина забил гол в ворота Шестёркина в матче «Питтсбург» — «Рейнджерс»
Хоккей / НХЛ 0

В Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс».

На момент написания новости завершился первый период. Счёт в матче 1:0 в пользу хозяев. Единственную шайбу на данный момент забросил Брайан Раст. Результативными передачами отличились Коди Сеси и российский нападающий Евгений Малкин. Отметим, ворота «Рейнджерс» на данный момент защищает российский голкипер Игорь Шестёркин. Он пропустил пятый гол в сезоне НХЛ.

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Малкин набрал второе очко в новом сезоне НХЛ. Ранее он забил гол в матче с «Вашингтон Кэпиталз».

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