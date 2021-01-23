Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Сочи» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

26 сейвов Шестёркина не помогли «Рейнджерс» одержать победу над «Питтсбургом»

26 сейвов Шестёркина не помогли «Рейнджерс» одержать победу над «Питтсбургом»
Хоккей / НХЛ 0
Аудио-версия:

В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Питтсбург Пингвинз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой хозяев – 4:3 Б.

В составе «Питтсбурга» в основное время заброшенными шайбами отметились Брайан Раст, Джаред Макканн и Теодор Блюгерс, а у «Рейнджерс» — Филип Хитил, Адам Фокс и Каапо Какко. Отметим, что игроки «Пингвинз» отыгрались со счёта 1:3 по ходу встречи. В буллитной серии сильнее оказались хозяева льда, победный бросок на счету Криса Летанга.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин в этой игре отметился результативной передачей, набрав 100-е очко в составе «синерубашечников». Его одноклубник Игорь Шестёркин отразил 26 бросков из 29.

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин также отдал голевую передачу и набрал 2-е очко в текущем сезоне.

Команды проведут ещё одну очную встречу в ночь с 24 на 25 января, начало – 3:00 мск.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 января 2021, суббота. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
4 : 3
Б
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Раст (Сеси, Малкин) – 10:29' (5x5)   1:1 Хитил (Ди Джузеппе) – 22:41' (5x5)   1:2 Фокс (Панарин) – 25:18' (5x4)   1:3 Какко (Ди Джузеппе, Миллер) – 25:42' (5x5)   2:3 Макканн (Родригес, Летанг) – 36:56' (5x4)   3:3 Блюгерс (Жозеф, Капанен) – 51:23' (5x5)   4:3 Летанг – 65:00' (ПБ)
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021