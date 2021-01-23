26 сейвов Шестёркина не помогли «Рейнджерс» одержать победу над «Питтсбургом»

В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Питтсбург Пингвинз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой хозяев – 4:3 Б.
В составе «Питтсбурга» в основное время заброшенными шайбами отметились Брайан Раст, Джаред Макканн и Теодор Блюгерс, а у «Рейнджерс» — Филип Хитил, Адам Фокс и Каапо Какко. Отметим, что игроки «Пингвинз» отыгрались со счёта 1:3 по ходу встречи. В буллитной серии сильнее оказались хозяева льда, победный бросок на счету Криса Летанга.
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Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин в этой игре отметился результативной передачей, набрав 100-е очко в составе «синерубашечников». Его одноклубник Игорь Шестёркин отразил 26 бросков из 29.
Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин также отдал голевую передачу и набрал 2-е очко в текущем сезоне.
Команды проведут ещё одну очную встречу в ночь с 24 на 25 января, начало – 3:00 мск.
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