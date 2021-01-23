«Вашингтон» без россиян обыграл по буллитам «Баффало»

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» в серии послематчевых штрафных бросков оказался сильнее «Баффало Сэйбрз» — 4:3 Б.
В составе «Вашингтона» заброшенные шайбы на свой счёт записали Никлас Бекстрём, Ник Дауд и Якуб Врана, а у «Баффало» — Эрик Стаал, Дилан Козенс и Райли Шихан.
В серии послематчевых штрафных бросков реализованный буллит Джоном Карлсоном принёс победу игрокам «столичных».
Напомним, российские хоккеисты «Вашингтона» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов находятся на карантине и пропустят как минимум четыре матча регулярного чемпионата НХЛ. Лига включила их в список игроков, недоступных для участия в матчах и тренировках команды из-за протокола защиты от коронавируса.
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