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«Вашингтон» без россиян обыграл по буллитам «Баффало»

«Вашингтон» без россиян обыграл по буллитам «Баффало»
Хоккей / НХЛ 0
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В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» в серии послематчевых штрафных бросков оказался сильнее «Баффало Сэйбрз» — 4:3 Б.

В составе «Вашингтона» заброшенные шайбы на свой счёт записали Никлас Бекстрём, Ник Дауд и Якуб Врана, а у «Баффало» — Эрик Стаал, Дилан Козенс и Райли Шихан.

В серии послематчевых штрафных бросков реализованный буллит Джоном Карлсоном принёс победу игрокам «столичных».

Напомним, российские хоккеисты «Вашингтона» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов находятся на карантине и пропустят как минимум четыре матча регулярного чемпионата НХЛ. Лига включила их в список игроков, недоступных для участия в матчах и тренировках команды из-за протокола защиты от коронавируса.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 января 2021, суббота. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 3
Б
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Стаал (Олофссон) – 12:33' (5x5)   1:1 Бекстрём (Уилсон, Диллон) – 16:18' (5x5)   2:1 Дауд (Врана, Карлсон) – 24:14' (5x5)   2:2 Козенс – 30:43' (5x5)   3:2 Врана (Хара, Оши) – 33:07' (5x5)   3:3 Шихан (Скиннер, Лазар) – 33:49' (5x5)   4:3 Карлсон – 65:00' (ПБ)
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