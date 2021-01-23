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Радулов и Гурьянов отметились дебютными шайбами в сезоне в матче с «Нэшвиллом»

Радулов и Гурьянов отметились дебютными шайбами в сезоне в матче с «Нэшвиллом»
Хоккей / НХЛ 0
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В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» свою первую игру в НХЛ сезона-2020/2021 проводит «Даллас Старз», его соперником стал «Нэшвилл Предаторз». К концу 2-го периода хозяева ведут – 3:0.

На 5-й минуте 2-го периода российский форвард «Далласа» Александр Радулов удвоил преимущество «Старз» в счёте, переправив шайбу в ворота у чужого пятака после жёсткой передачи от синей линии в исполнении Джо Павелски.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» НХЛ.

Спустя 6 минут соотечественник Радулова – Денис Гурьянов также стал автором заброшенной шайбы, реализовав численное преимущество «Далласа».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Отметим, что для Радулова это набранное очко стало уже 2-м в матче, так как при первом голе он записал на свой счёт результативную передачу.

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