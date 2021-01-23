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«Чикаго» одержал первую победу в сезоне, прервав 4-матчевую серию поражений

«Чикаго» одержал первую победу в сезоне, прервав 4-матчевую серию поражений
Хоккей / НХЛ 0
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В Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Чикаго Блэкхоукс» оказался сильнее «Детройт Ред Уингз», одержав победу со счётом 4:1.

На 14-й минуте встречи форвард «Чикаго» Патрик Кейн открыл счёт в матче. Во 2-м периоде Кэлвин де Хаан удвоил преимущество хозяев, а ближе к середине заключительного отрезка в матче Эндрю Шоу довёл счёт до крупного – 3:0. За 8 минут до конца Дилан Ларкин открыл счёт голам «Детройта» в этой встрече, вернув интригу в матче. Однако на 18-й минуте нападающий «Блэкхоукс» Маттиас Янмарк забросил шайбу в меньшинстве и тем самым установил окончательный счёт в матче – 4:1.

Российский защитник «Чикаго» Никита Задоров не отметился результативными действиями, проведя на льду 17 минут 14 секунд и завершив встречу с показателем полезности «0», у его соотечественника из «Детройта» Владислава Наместникова – «-2» и ни одного результативного действия за 17 минут 11 секунд.

«Чикаго» прервал свою 4-матчевую серию поражений со старта сезона, одержав свою первую победу и взяв реванш у «Детройта» за поражение в прошлом матче.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 января 2021, суббота. 04:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
4 : 1
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Кейн (Строум, Дебринкэт) – 13:22' (5x4)   2:0 де Хаан (Строум, Митчелл) – 27:53' (5x5)   3:0 Шоу (Кейн, Дебринкэт) – 46:17' (5x4)   3:1 Ларкин (Стаал, Нильсен) – 52:22' (5x5)   4:1 Янмарк (Мёрфи) – 57:06' (en)
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