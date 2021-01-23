Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Сочи» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Миннесота» обыграла «Сан-Хосе». Капризов – без очков и с показателем полезности «0»

«Миннесота» обыграла «Сан-Хосе». Капризов – без очков и с показателем полезности «0»
Хоккей / НХЛ 0
Аудио-версия:

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-цетр» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Миннесота Уайлд» на домашнем льду обыграла «Сан-Хосе Шаркс» — 4:1.

«Миннесота» повела в счёте на 6-й минуте встречи, благодаря заброшенной шайбе Йоэля Эрикссона. Уже спустя минуту форвард «Сан-Хосе» Мэттью Ньето сравнял счёт в матче. Хозяева вышли вперёд в счёте лишь в середине матча – шайбу забросил Зак Паризе. В концовке поединка Кевин Фиала и Джордан Гринвей забросили по шайбе в пустые ворота «Сан-Хосе» и установили окончательный счёт в матче – 4:1 в пользу «Миннесоты».

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов провёл на льду 15 минут 27 секунд и завершил встречу без набранных очков и с показателем полезности «0». Его соотечественник из «Сан-Хосе» защитник Николай Кныжов провёл на площадке 10 минут 18 секунд и также не отметился результативными действиями с коэффициентом полезности «0».

«Миннесота», одержав 4 победы в 5 встречах, делит с «Вегас Голден Найтс» 1-е место в турнирной таблице Западного дивизиона НХЛ.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 января 2021, суббота. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
4 : 1
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Эрикссон Эк (Гринвей, Хартман) – 05:01' (5x5)   1:1 Ньето (Карлссон, Марло) – 06:12' (5x5)   2:1 Паризе (Бьюгстад, Суси) – 33:17' (5x5)   3:1 Фиала – 58:44' (en)   4:1 Гринвей (Эрикссон Эк, Фолиньо) – 59:34' (en)
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021