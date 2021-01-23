«Миннесота» обыграла «Сан-Хосе». Капризов – без очков и с показателем полезности «0»

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-цетр» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Миннесота Уайлд» на домашнем льду обыграла «Сан-Хосе Шаркс» — 4:1.

«Миннесота» повела в счёте на 6-й минуте встречи, благодаря заброшенной шайбе Йоэля Эрикссона. Уже спустя минуту форвард «Сан-Хосе» Мэттью Ньето сравнял счёт в матче. Хозяева вышли вперёд в счёте лишь в середине матча – шайбу забросил Зак Паризе. В концовке поединка Кевин Фиала и Джордан Гринвей забросили по шайбе в пустые ворота «Сан-Хосе» и установили окончательный счёт в матче – 4:1 в пользу «Миннесоты».

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов провёл на льду 15 минут 27 секунд и завершил встречу без набранных очков и с показателем полезности «0». Его соотечественник из «Сан-Хосе» защитник Николай Кныжов провёл на площадке 10 минут 18 секунд и также не отметился результативными действиями с коэффициентом полезности «0».

«Миннесота», одержав 4 победы в 5 встречах, делит с «Вегас Голден Найтс» 1-е место в турнирной таблице Западного дивизиона НХЛ.