3 очка Радулова, гол Гурьянова и шат-аут Худобина помогли «Далласу» разгромить «Нэшвилл»

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В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» в своей первой игре регулярного чемпионата НХЛ сезона-2020/2021 «Даллас Старз» разгромил «Нэшвилл Предаторз» со счётом 7:0.

Заброшенные шайбы на свой счёт записали Джо Павелски (2+2), Александр Радулов (2+1), Денис Гурьянов, Эса Линделль и Йоэль Кивиранта (1+1).

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Игровое время Александра Радулова составило 14 минут и 1 секунду, а показатель полезности «+1», у его одноклубника Гурьянова – 14 минут 37 секунд и «0» по коэффициенту полезности.

Российский вратарь «Старз» Антон Худобин отразил все 34 броска и, вслед за Семёном Варламовым из «Нью-Йорк Айлендерс», оформил шат-аут в первой же игре сезона.

«Даллас» и «Нэшвилл» встретятся вновь уже в ночь с 24 на 25 января, начало матча — в 4:00 мск.