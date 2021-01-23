Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Сочи» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

3 очка Радулова, гол Гурьянова и шат-аут Худобина помогли «Далласу» разгромить «Нэшвилл»

3 очка Радулова, гол Гурьянова и шат-аут Худобина помогли «Далласу» разгромить «Нэшвилл»
Хоккей / НХЛ 0
Аудио-версия:

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» в своей первой игре регулярного чемпионата НХЛ сезона-2020/2021 «Даллас Старз» разгромил «Нэшвилл Предаторз» со счётом 7:0.

Заброшенные шайбы на свой счёт записали Джо Павелски (2+2), Александр Радулов (2+1), Денис Гурьянов, Эса Линделль и Йоэль Кивиранта (1+1).

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Игровое время Александра Радулова составило 14 минут и 1 секунду, а показатель полезности «+1», у его одноклубника Гурьянова – 14 минут 37 секунд и «0» по коэффициенту полезности.

Российский вратарь «Старз» Антон Худобин отразил все 34 броска и, вслед за Семёном Варламовым из «Нью-Йорк Айлендерс», оформил шат-аут в первой же игре сезона.

«Даллас» и «Нэшвилл» встретятся вновь уже в ночь с 24 на 25 января, начало матча — в 4:00 мск.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 января 2021, суббота. 04:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
7 : 0
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Павелски (А. Радулов, Хейсканен) – 22:45' (5x3)   2:0 А. Радулов (Павелски) – 24:11' (5x4)   3:0 Гурьянов (Клингберг, Хинц) – 30:18' (5x4)   4:0 А. Радулов (Кивиранта, Павелски) – 34:40' (5x5)   5:0 Линделль – 36:41' (4x5)   6:0 Павелски (Хинц, Клингберг) – 44:35' (5x4)   7:0 Кивиранта (Клингберг, Дикинсон) – 54:52' (5x4)
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021