Капризов попытался забросить в ворота «Сан-Хосе» ярким броском из под ноги
В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-цетр» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Миннесота Уайлд» на домашнем льду обыграла «Сан-Хосе Шаркс» — 4:1.
На 11-й минуте 3-го периода российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов, проведший лишь 4-ю встречу в НХЛ, попытался на скорости забросить в ворота опытного вратаря «Сан-Хосе» Девана Дубника феноменальным броском из под ноги. Однако, несмотря на неожиданный и сложный бросок, вратарю всё же удалось отразить шайбу.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» НХЛ.
В матче с «Сан-Хосе» Кирилл Капризов провёл на льду 15 минут 27 секунд и завершил встречу без набранных очков с показателем полезности «0».
«Миннесота» обыграла «Сан-Хосе». Капризов – без очков и с показателем полезности «0»
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