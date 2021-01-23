«Даллас» впервые за 41 год забил 7 голов в первом матче сезона НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Даллас Старз» обыграл «Нэшвилл Предаторз». Встреча проходила на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США) и завершилась с разгромным счётом 7:0 (0:0, 5:0, 2:0) в пользу подопечных Рика Боунесса.
Таким образом, «Старз» забросили семь шайб в первом матче регулярного чемпионата впервые с 1980 года. Тогда «Миннесота Норд Старз», чьим правопреемником является «Даллас», обыграла со счётом 9:0 «Хартфорд Уэйлерс».
Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».
Заброшенные шайбы на свой счёт записали Джо Павелски (2+2), Александр Радулов (2+1), Денис Гурьянов, Эса Линделль и Йоэль Кивиранта (1+1).
«Даллас» и «Нэшвилл» встретятся вновь уже в ночь с 24 на 25 января, начало матча — в 4:00 мск.
- 23 января 2021
-
08:49
-
08:30
-
08:16
-
08:00
-
07:50
-
07:31
-
07:17
-
06:43
-
06:34
-
06:21
-
06:03
-
05:51
-
05:43
-
05:29
-
04:47
-
04:33
-
04:24
-
03:56
-
03:34
- 22 января 2021
-
23:33
-
23:03
-
22:58
-
22:48
-
22:05
-
21:51
-
21:03
-
20:57
-
20:20
-
20:12
-
19:38
-
19:10
-
18:58
-
18:31
-
18:18
-
17:56