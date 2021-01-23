«Даллас» впервые за 41 год забил 7 голов в первом матче сезона НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Даллас Старз» обыграл «Нэшвилл Предаторз». Встреча проходила на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США) и завершилась с разгромным счётом 7:0 (0:0, 5:0, 2:0) в пользу подопечных Рика Боунесса.

Таким образом, «Старз» забросили семь шайб в первом матче регулярного чемпионата впервые с 1980 года. Тогда «Миннесота Норд Старз», чьим правопреемником является «Даллас», обыграла со счётом 9:0 «Хартфорд Уэйлерс».

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Заброшенные шайбы на свой счёт записали Джо Павелски (2+2), Александр Радулов (2+1), Денис Гурьянов, Эса Линделль и Йоэль Кивиранта (1+1).

«Даллас» и «Нэшвилл» встретятся вновь уже в ночь с 24 на 25 января, начало матча — в 4:00 мск.