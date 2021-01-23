Линделль сравнялся с Зубовым по голам в меньшинстве среди защитников в истории «Далласа»
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Даллас Старз» обыграл «Нэшвилл Предаторз». Встреча проходила на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США) и завершилась с разгромным счётом 7:0 (0:0, 5:0, 2:0) в пользу подопечных Рика Боунесса.
В концовке второго периода финский защитник «Старз» Эса Линделль забросил шайбу в меньшинстве. У него это третья шайба в карьере. Он вышел на второе место в истории «Далласа» по голам в меньшинстве, сравнявшись с Сергеем Зубовым. Клубный рекорд принадлежит Шону Чамберсу (4).
Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».
«Даллас» и «Нэшвилл» встретятся вновь в ночь с 24 на 25 января мск. Начало матча — в 4:00 мск.
3 очка Радулова, гол Гурьянова и шат-аут Худобина помогли «Далласу» разгромить «Нэшвилл»
Рекомендуем вам
- 23 января 2021
-
09:29
-
09:12
-
08:49
-
08:30
-
08:16
-
08:00
-
07:50
-
07:31
-
07:17
-
06:43
-
06:34
-
06:21
-
06:03
-
05:51
-
05:43
-
05:29
-
04:47
-
04:33
-
04:24
-
03:56
-
03:34
- 22 января 2021
-
23:33
-
23:03
-
22:58
-
22:48
-
22:05
-
21:51
-
21:03
-
20:57
-
20:20
-
20:12
-
19:38
-
19:10
-
18:58
-
18:31
Партнерский контент
Рекомендуем вам