Линделль сравнялся с Зубовым по голам в меньшинстве среди защитников в истории «Далласа»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Даллас Старз» обыграл «Нэшвилл Предаторз». Встреча проходила на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США) и завершилась с разгромным счётом 7:0 (0:0, 5:0, 2:0) в пользу подопечных Рика Боунесса.

В концовке второго периода финский защитник «Старз» Эса Линделль забросил шайбу в меньшинстве. У него это третья шайба в карьере. Он вышел на второе место в истории «Далласа» по голам в меньшинстве, сравнявшись с Сергеем Зубовым. Клубный рекорд принадлежит Шону Чамберсу (4).

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«Даллас» и «Нэшвилл» встретятся вновь в ночь с 24 на 25 января мск. Начало матча — в 4:00 мск.