Кожевников: было бы здорово оживить ситуацию в подвале КХЛ и начать обмен клубами с ВХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал выступление «Куньлунь Ред Стар» и рижского «Динамо» в Континентальной хоккейной лиге.

«Укрепился во мнении — нам нужно оказывать максимальную поддержку тем клубам, которые доверяют молодёжи и делают ставку на российских игроков. Посмотрите, как прогрессируют молодые хоккеисты в «Ак Барсе», СКА или ЦСКА. Могу назвать с десяток фамилий перспективных новичков. Все они — будущее и лиги, и национальных сборных.

В то же время есть группа команд, например «Куньлунь» или рижское «Динамо», от которых, на мой взгляд, нет пользы и в плане увеличения конкуренции в КХЛ, и в плане подготовки игроков для сборных. Китайский и латвийский клубы — главные аутсайдеры чемпионата и, по-моему, главное разочарование.

От того же «Куньлуня» ждал подъёма — команда переехала в Мытищи, половину чемпионата проводит в московском регионе, на неё не давят ни постоянные перелеты, ни лимиты на легионеров. И в таких щадящих условиях китайский клуб умудряется проиграть все четыре матча чемпионата «Амуру». Удивительно! Против сильного и конкурентного клуба из Китая, тем более накануне Олимпиады в этой стране, вряд ли в России кто-то возражал бы. Но в нынешнем состоянии «Куньлунь» для КХЛ, скорее, обуза. Как, кстати, и Рига, беспросветный аутсайдер на Западе.

Было бы здорово оживить ситуацию в подвале КХЛ и начать обмен с ВХЛ по спортивному принципу. Посмотрите, что в «вышке» вытворяет «Югра»: набирает очки на протяжении 29 матчей и одержала 17 побед подряд. Ханты-Мансийск в этом сезоне провел меньше матчей, чем «Куньлунь» и Рига, а набрал 69 очков — на 16 больше, чем китайский и латвийский клубы вместе взятые! Ну о чём тут говорить?

Напрашивается только один вопрос: почему в КХЛ играет не успешная «Югра», делающая ставку на воспитание российских хоккеистов, а аутсайдеры — «Куньлунь» и Рига, по большому счёту, не имеющие отношения к российскому хоккею? Кстати, те же слова готов сказать о новокузнецком «Металлурге».

Чем меньше балласта будет в КХЛ и чем больше российских клубов-производителей, тем лучше. Тогда после очередного молодёжного первенства мира мы не будем критиковать нашу сборную, а КХЛ останется в центре внимания. Давайте уважать свой хоккей», — приводит слова Кожевникова Russia-Hockey.ru.