Радулов: здорово, что болельщики вернулись. Только 25 процентов, но это лучше, чем ничего

Нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторз» (7:0). В этой встрече россиянин набрал 3 (2+1) очка.

«Мой первый гол — мы в большинстве здорово поборолись в углу, Джо Павелски сохранил шайбу, бросив по воротам. Я же старался быть на линии броска, и хорошо, что у меня получилось подправить шайбу в сетку. Мой второй гол — их голкипер ушёл за ворота, я поборолся за шайбу. Дальше в моменте хорошо сыграл Йоэль Кивиранта, а мне опять повезло сыграть с лёта, снова переправив шайбу в сетку.

Много раз в большинстве видишь, что нужно хорошо сыграть около ворот, в углу или на синей линии, чтобы развить атаку. Ценность Павелски в том, что он может хорошо играть по всей чужой зоне в большинстве. Мы на тренировках отрабатываем моменты, когда он бросает, а я подправляю шайбу. Тут важны реакция и инстинкты, но на тренировках это можно отшлифовать.

Нас так горячо поддерживали! Казалось, наших фанатов больше, чем пять тысяч человек. Это потрясающе, и об этом можно писать отдельную историю. Очень здорово, что болельщики вернулись на арену. Да, только 25 процентов. Но это лучше, чем ничего, правильно?» — приводит слова Радулова пресс-служба НХЛ.