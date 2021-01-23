Минское «Динамо» вывело из списка травмированных Бреннана Менелла

Защитник минского «Динамо» Бреннан Менелл был выведен из списка травмированных, сообщает пресс-служба минчан в «Твиттере».

Хоккеист пропустил четыре матча белорусского клуба. В последний раз он выходил на лёд в матче регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (0:2).

В этом сезоне 23-летний защитник провёл 35 матчей в регулярном чемпионате. На его счету пять результативных бросков и 23 голевые передачи при показателе полезности «+7» и 14 минутах штрафного времени.

Напомним, первый этап нового сезона КХЛ продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней — 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.