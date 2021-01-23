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Павелски: главный козырь «Далласа» — надёжная игра Худобина

Павелски: главный козырь «Далласа» — надёжная игра Худобина
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Даллас Старз» Джо Павелски похвалил российского голкипера Антона Худобина после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторз» (7:0).

«Наверное, мы просто соскучились по хоккею. Тренировки у нас проходили интенсивно, но их нельзя сравнить с матчами. В лагере у нас прошла только одна двусторонка. Но очень важно, когда ты по ходу первого матча сезона ловишь хорошие эмоции и играешь с чувством, когда у тебя получается всё. Впрочем, это был только первый матч, впереди у нас — длинный путь. А наш главный козырь был даже не в реализации большинства, а в надёжной игре Добби», — приводит слова Павелски пресс-служба НХЛ.

«Даллас» и «Нэшвилл» встретятся вновь уже в ночь с 24 на 25 января, начало матча — в 4:00 мск.

3 очка Радулова, гол Гурьянова и шат-аут Худобина помогли «Далласу» разгромить «Нэшвилл»
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