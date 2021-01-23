Худобин — о 7:0: знали, что «Нэшвилл» обычно начинает сильно. Были к этому готовы
Голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторз» (7:0). В этой встрече россиянин оформил шат-аут, отразив 34 броска.
«Были к этому готовы, потому что знали, что «Предаторз» обычно начинают сильно, пытаясь создать преимущество. Что ж, бывают матчи, в которых ты сначала должен выжить. А в перерыве — поговоришь с ребятами из команды, соберёшься с мыслями, немного изменишь свою игру, и всё у получится.
Почему у «Далласа» так здорово шло большинство? Вы же не думаете, что выдам все секреты? Просто мы очень хорошо контролировали шайбу, играли агрессивно, много бросали, шли на ворота. Это и было ключевыми деталями», — приводит слова Худобина пресс-служба НХЛ.
3 очка Радулова, гол Гурьянова и шат-аут Худобина помогли «Далласу» разгромить «Нэшвилл»
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