«Вашингтон» впервые с 2013 года провёл матч без россиян в составе

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ. «Вашингтон Кэпиталз» в серии послематчевых штрафных бросков обыграл «Баффало Сэйбрз» со счётом 4:3 Б.

Этот матч пропустили российские хоккеисты «Вашингтона» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов, которые находятся на карантине. Лига включила их в список игроков, недоступных для участия в матчах и тренировках команды из-за нарушения протокола защиты от коронавируса.

Как отмечает автор Newsday Тед Старки в «Твиттере», «Вашингтон» провёл матч без россиян в составе впервые с 2 ноября 2013 года. Тогда «Вашингтон Кэпиталз» в серии буллитов обыграл «Флориду Пантерз» со счётом 3:2.