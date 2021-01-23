Торторелла: Дюбуа посадили на лавку не за одну смену. Слова словами, а мне нужны дела

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла прокомментировал решение посадить на скамейку форварда Пьер-Люка Дюбуа в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:3 ОТ).

«Концепция командной игры имеет огромное значение. Мы команда. Если считаю, что кто-то не отвечает этим требованиям и такая ситуация развивается в течение некоторого времени… Его посадили на лавку не за одну смену, это решение стало итогом первых пяти матчей. Многие придают этому особое значение в связи со смягчающими обстоятельствами. Вы это можете. Я всего лишь тренирую игроков и не позволю меняться нашим стандартам, нашему отношению к работе. Мы должны расти. Только так можно выжить в нашей лиге. Нужно становиться сильнее, надо попасть в плей-офф и рассчитывать, что однажды добьёшься успеха и там.

Слова словами, а мне нужны дела. Ещё раз хочу сказать, это относится не только к Люку, а ко всем, и все это понимают. Пока я здесь, я не позволю изменить такое отношение к делу, потому что только так мы можем прогрессировать. У нас нет суперзвёзд. Мы команда из небольшого города. Это влияет на многое. Мы будем расти, если продолжим играть как команда, и мы добились определённого прогресса в понимании этого за последние три-четыре года. Ни один человек не сможет изменить нашего отношения к этому или заставить нас отказаться от такого подхода. Я этого не позволю», — цитирует Тортореллу пресс-служба НХЛ.