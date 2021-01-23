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«Виннипег» — фаворит в борьбе за форварда «Коламбуса» Пьера-Люка Дюбуа

«Виннипег» — фаворит в борьбе за форварда «Коламбуса» Пьера-Люка Дюбуа
Хоккей / НХЛ 0
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Известный канадский телевизионный обозреватель Даррен Дрегер сообщил, что «Виннипег Джетс» является фаворитом в борьбе за нападающего «Коламбус Блю Джекетс» Пьера-Люка Дюбуа.

«Есть признаки того, что «Виннипег» – фаворит. Но должен отметить, что сделка пока не завершена. Если обмен состоится, вероятно, Патрик Лайне станет частью сделки. Есть предположения, что Джек Рослович также может быть включен в обмен. Но ещё ничего не решено», – сказал Дрегер в эфире TSN.

В межсезонье Дюбуа подписал новый двухлетний контракт с «Блю Джекетс» со среднегодовой зарплатой в $ 5 млн. Ранее стало известно, что хоккеист намерен покинуть клуб.

В минувшем сезоне Дюбуа принял участие в 70 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил 18 шайб и сделал 31 результативную передачу при показателе полезности "-2" и 49 минутах штрафного времени. В плей-офф он сыграл 10 матчей, набрав 10 (4+6) очков при полезности "+3".

Торторелла снял Дюбуа с матча с «Тампой». Ранее игрок затребовал обмен из «Коламбуса»
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