Киселевич, Робинсон, Шалунов и Андронов попали в заявку ЦСКА на матч с «Йокеритом»
Московский ЦСКА объявил состав на очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с финским «Йокеритом», сообщается на официальной странице столичной команды в «Твиттере».
На матч заявлены защитники Богдан Киселевич, Мэт Робинсон и Клас Дальбек, а также нападающие Александр Попов, Максим Шалунов, Константин Окулов и Сергей Андронов. Встречу пропустят игроки обороны Артём Чмыхов, Марсель Ибрагимов и Даниил Чайка. Форварды Матвей Гуськов, Кирилл Максимов, Тахир Мингачёв и Никита Ртищев также не заявлены на матч.
- Блажиевский — Робинсон, Слепышев — Попов — Лайпсик;
- Дальбек — Саморуков, Мамин — Шалунов — Окулов;
- Сергеев — Киселевич, Коростелёв — Андронов — Сошников;
- Афанасьев — Рыков, Юртайкин — Соркин — Телегин.
Место в воротах займёт Александр Шарыченков. Его сменщиком станет Ларс Юханссон.
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