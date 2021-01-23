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Киселевич, Робинсон, Шалунов и Андронов попали в заявку ЦСКА на матч с «Йокеритом»

Киселевич, Робинсон, Шалунов и Андронов попали в заявку ЦСКА на матч с «Йокеритом»
Хоккей / КХЛ 0
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Московский ЦСКА объявил состав на очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с финским «Йокеритом», сообщается на официальной странице столичной команды в «Твиттере».

На матч заявлены защитники Богдан Киселевич, Мэт Робинсон и Клас Дальбек, а также нападающие Александр Попов, Максим Шалунов, Константин Окулов и Сергей Андронов. Встречу пропустят игроки обороны Артём Чмыхов, Марсель Ибрагимов и Даниил Чайка. Форварды Матвей Гуськов, Кирилл Максимов, Тахир Мингачёв и Никита Ртищев также не заявлены на матч.

  • Блажиевский — Робинсон, Слепышев — Попов — Лайпсик;
  • Дальбек — Саморуков, Мамин — Шалунов — Окулов;
  • Сергеев — Киселевич, Коростелёв — Андронов — Сошников;
  • Афанасьев — Рыков, Юртайкин — Соркин — Телегин.

Место в воротах займёт Александр Шарыченков. Его сменщиком станет Ларс Юханссон.

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