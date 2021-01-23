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«Сочи» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
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Форвард «Сочи» Шмелёв повторил рекорд клуба по количеству матчей подряд с голами

Форвард «Сочи» Шмелёв повторил рекорд клуба по количеству матчей подряд с голами
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Сочи» Сергей Шмелёв сравнял счёт в домашнем матче с ярославским «Локомотивом».

Таким образом, российский форвард забивает в 6-м матче подряд, он повторил рекорд сочинской команды. Прежде достижение принадлежало нападающему Андре Петерссону.

На 7-й минуте встречи сочинцы, играя в большинстве, выиграли вбрасывание в зоне «железнодорожников». Иван Володин отдал передачу на пятачок на Никиту Точицкого. Нападающий сделал пас вдоль пятачка на противоположный фланг, откуда Шмелёв точно бросил в пустой угол ворот и сравнял счёт.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Примечательно, что за полторы минуты до этого счёт в матче открыл Андре Петерссон, выступающий за «Локомотив».

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