Форвард «Сочи» Шмелёв повторил рекорд клуба по количеству матчей подряд с голами
Нападающий «Сочи» Сергей Шмелёв сравнял счёт в домашнем матче с ярославским «Локомотивом».
Таким образом, российский форвард забивает в 6-м матче подряд, он повторил рекорд сочинской команды. Прежде достижение принадлежало нападающему Андре Петерссону.
На 7-й минуте встречи сочинцы, играя в большинстве, выиграли вбрасывание в зоне «железнодорожников». Иван Володин отдал передачу на пятачок на Никиту Точицкого. Нападающий сделал пас вдоль пятачка на противоположный фланг, откуда Шмелёв точно бросил в пустой угол ворот и сравнял счёт.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Примечательно, что за полторы минуты до этого счёт в матче открыл Андре Петерссон, выступающий за «Локомотив».
Рекомендуем вам
- 23 января 2021
-
18:33
-
18:16
-
17:44
-
16:53
-
16:36
-
15:47
-
15:30
-
15:11
-
14:50
-
14:37
-
13:59
-
13:22
-
13:19
-
13:00
-
12:53
-
12:36
-
11:55
-
11:38
-
11:14
-
10:45
-
10:32
-
10:06
-
09:29
-
09:12
-
08:49
-
08:30
-
08:16
-
08:00
-
07:50
-
07:31
-
07:17
-
06:43
-
06:34
-
06:21
-
06:03
Партнерский контент
Рекомендуем вам