Форвард «Динамо» М Линдберг в первом матче после травмы подрался с защитником рижан Майоне

Московское «Динамо» в эти минуты принимает рижских одноклубников на «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» в столице Российской Федерации.



На 28-й минуте судья остановил игру, собираясь удалить Евгения Грачёва за задержку клюшкой. В этот момент нападающий москвичей Оскар Линдберг и защитник латвийской команды Мэтью Майоне устроили драку. Швед нанёс несколько мощных ударов канадцу, после чего уложил того на лёд. Оба хоккеиста получили удаление.

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Напомним, это первый матч Линдберга в 2021 году. В конце декабря 2020 года швед получил травму и восстановился только к матчу с «Динамо» Рига.



К концу второго периода рижане ведут — 1:0. Единственную шайбу на 18-й минуте встречи забросил Джей Си Липон. Очки за результативные передачи получили Микс Индрашис и Лаурис Дарзиньш.