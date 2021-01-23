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Вадим Шипачёв забросил шайбу в первом матче после возвращения в состав «Динамо»

Вадим Шипачёв забросил шайбу в первом матче после возвращения в состав «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0
Аудио-версия:

Московское «Динамо» сравняло счёт в домашней встрече с рижскими одноклубниками на 38-й минуте матча.

Рижане попытались выбросил шайбу из зоны по борту, но Андрей Сергеев в борьбе с игроком рижан смог сохранить её в зоне. Шайбу подхватил Дмитрий Яшкин, организовав выход «два в два». Затем чешский нападающий отдал передачу на правый круг вбрасывания, где находился Вадим Шипачёв. Российский форвард бросил в касание, и голкипер рижского «Динамо» Иван Налимов ничего не смог сделать с этим броском.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, предыдущую встречу московского «Динамо», с нур-султанским «Барысом», Шипачёв пропустил из-за недомогания. Столичный клуб проиграл со счётом 0:2.

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