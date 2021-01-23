«Йокерит» в Москве обыграл ЦСКА

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» обыграл ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве и завершилась со счётом 3:1 (1:0, 0:1, 2:0) в пользу подопечных Лаури Марьямяки.

На 25-й минуте Джордан Шрёдер, реализовав численное большинство, вывел команду из Хельсинки вперёд. На 34-й минуте Иван Телегин сравнял счёт. Очки за результативные передачи получили Сергей Андронов и Максим Соркин. На 48-й минуте Маркус Хянникяйнен забросил шайбу в большинстве. В середине третьего периода Марко Анттила увеличил преимущество финской команды.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» 25 января в Хельсинки встретится с омским «Авангардом», а ЦСКА 27 января в Москве — с местным «Динамо».