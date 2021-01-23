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«Йокерит» в Москве обыграл ЦСКА

«Йокерит» в Москве обыграл ЦСКА
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» обыграл ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве и завершилась со счётом 3:1 (1:0, 0:1, 2:0) в пользу подопечных Лаури Марьямяки.

На 25-й минуте Джордан Шрёдер, реализовав численное большинство, вывел команду из Хельсинки вперёд. На 34-й минуте Иван Телегин сравнял счёт. Очки за результативные передачи получили Сергей Андронов и Максим Соркин. На 48-й минуте Маркус Хянникяйнен забросил шайбу в большинстве. В середине третьего периода Марко Анттила увеличил преимущество финской команды.

КХЛ - регулярный чемпионат
23 января 2021, суббота. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 3
Йокерит
Хельсинки
0:1 Шрёдер (О'Нилл, Хянникяйнен) – 24:50' (5x4)   1:1 Телегин (Андронов, Соркин) – 33:55' (5x5)   1:2 Хянникяйнен (О'Нилл, Грант) – 47:43' (5x4)   1:3 Анттила (Лепистё, Лёв) – 50:43' (5x5)

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» 25 января в Хельсинки встретится с омским «Авангардом», а ЦСКА 27 января в Москве — с местным «Динамо».

Календарь регулярного чемпионата КХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ
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