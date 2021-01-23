«Виннипег» обменял Лайне и Рословича в «Коламбус» на Дюбуа и третий драфт-пик
«Коламбус Блю Джекетс» обменял нападающего Пьер-Люка Дюбуа в «Виннипег Джетс», сообщает известный обозреватель и журналист Даррен Дрегер на своей странице в «Твиттере».
Взамен «Джетс» отдал нападающих Патрика Лайне и Джека Рословича. Кроме того, «Джетс» получат выбор в третьем раунде драфта-2022.
В межсезонье Дюбуа подписал новый двухлетний контракт с «Блю Джекетс» со среднегодовой зарплатой $ 5 млн. Ранее стало известно, что хоккеист намерен покинуть клуб.
В минувшем сезоне Дюбуа в 70 матчах регулярного чемпионата НХЛ забросил 18 шайб и отдал 31 результативную передачу при показателе полезности "-2" и 49 минутах штрафного времени. В плей-офф сыграл 10 матчей, набрав 10 (4+6) очков при полезности "+3".
«Виннипег» — фаворит в борьбе за форварда «Коламбуса» Пьер-Люка Дюбуа
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