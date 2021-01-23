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Московское «Динамо» обыграло рижских одноклубников благодаря дублю Шипачёва

Московское «Динамо» обыграло рижских одноклубников благодаря дублю Шипачёва
Хоккей / КХЛ 0
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» обыграло рижских одноклубников. Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» в Москве и завершилась со счётом 5:2 (0:1, 1:0, 4:1) в пользу подопечных Владимира Крикунова.

КХЛ - регулярный чемпионат
23 января 2021, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 2
Динамо Р
Рига
0:1 Липон (Индрашис, Дарзиньш) – 17:23' (5x5)   1:1 Шипачёв (Яшкин, Сергеев) – 37:36' (5x5)   1:2 Паршин (Букартс, Грачёв) – 44:12' (5x5)   2:2 Миронов (Шипачёв) – 44:48' (5x5)   3:2 Шипачёв (Кагарлицкий, Яшкин) – 46:05' (5x4)   4:2 Кулёмин – 47:52' (5x5)   5:2 Муранов – 52:36' (бул)

На 18-й минуте Джей Си Липон вывел рижан вперёд. На 38-й минуте Вадим Шипачёв с передачи Дмитрия Яшкина сравнял счёт. В начале третьего периода Денис Паршин во второй раз в матче вывел латвийскую команду вперёд, но спустя всего 36 секунд Андрей Миронов с передачи Шипачёва сравнял счёт, а через 1 минуту 17 секунд Шипачёв оформил дубль. Ещё по шайбе забросили Вячеслав Кулёмин и Иван Муранов.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ москвичи дома встретятся с ЦСКА, а рижане в столице Латвии — с омским «Авангардом». Обе встречи состоятся 27 января.

Календарь регулярного чемпионата КХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ
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