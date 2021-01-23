Московское «Динамо» обыграло рижских одноклубников благодаря дублю Шипачёва

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» обыграло рижских одноклубников. Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» в Москве и завершилась со счётом 5:2 (0:1, 1:0, 4:1) в пользу подопечных Владимира Крикунова.

На 18-й минуте Джей Си Липон вывел рижан вперёд. На 38-й минуте Вадим Шипачёв с передачи Дмитрия Яшкина сравнял счёт. В начале третьего периода Денис Паршин во второй раз в матче вывел латвийскую команду вперёд, но спустя всего 36 секунд Андрей Миронов с передачи Шипачёва сравнял счёт, а через 1 минуту 17 секунд Шипачёв оформил дубль. Ещё по шайбе забросили Вячеслав Кулёмин и Иван Муранов.

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В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ москвичи дома встретятся с ЦСКА, а рижане в столице Латвии — с омским «Авангардом». Обе встречи состоятся 27 января.