«Барыс» в овертайме переиграл «Витязь» благодаря шайбе Блэкера

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» в овертайме обыграл «Витязь». Встреча проходила на стадионе «Витязь» в Подольске и завершилась со счётом 5:4 в пользу подопечных Юрия Михайлиса.

На 7-й минуте Александр Сёмин с передачи Александра Дергачёва вывел хозяев вперёд. Спустя две минуты Линус Виделль сравнял счёт. На 14-й минуте Джастин Дэнфорт во второй раз в матче вывел «Витязь» вперёд. В начале второго периода Валерий Орехов сравнял счёт, а через 21 секунду Даррен Диц вывел «Барыс» вперёд. Тем не менее в середине игрового отрезка Дэнфорт сравнял счёт. В третьем периоде команды обменялись голами. Победную шайбу в овертайме забросил Джесси Блэкер.

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В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» 25 января дома встретится с китайским «Куньлунь Ред Стар», а «Барыс» 26 января в Нур-Султане — с челябинским «Трактором».