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«Барыс» в овертайме переиграл «Витязь» благодаря шайбе Блэкера

«Барыс» в овертайме переиграл «Витязь» благодаря шайбе Блэкера
Хоккей / КХЛ 0
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» в овертайме обыграл «Витязь». Встреча проходила на стадионе «Витязь» в Подольске и завершилась со счётом 5:4 в пользу подопечных Юрия Михайлиса.

КХЛ - регулярный чемпионат
23 января 2021, суббота. 17:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
4 : 5
ОТ
Барыс
Нур-Султан
1:0 Сёмин (Дергачёв) – 06:28' (5x5)   1:1 Виделль (Лилья, Диц) – 08:38' (5x4)   2:1 Дэнфорт (Даугавиньш, Хультстрём) – 13:06' (5x4)   2:2 Орехов (Старченко, Виделль) – 24:46' (5x5)   2:3 Михайлис (Валк, Диц) – 25:07' (5x5)   3:3 Дэнфорт (Даугавиньш, Дергачёв) – 29:32' (5x4)   4:3 Бардаков (Малыхин) – 57:53' (5x5)   4:4 Михайлис (Валк, Лилья) – 58:24' (5x5)   4:5 Блэкер (Виделль) – 60:39' (3x3)

На 7-й минуте Александр Сёмин с передачи Александра Дергачёва вывел хозяев вперёд. Спустя две минуты Линус Виделль сравнял счёт. На 14-й минуте Джастин Дэнфорт во второй раз в матче вывел «Витязь» вперёд. В начале второго периода Валерий Орехов сравнял счёт, а через 21 секунду Даррен Диц вывел «Барыс» вперёд. Тем не менее в середине игрового отрезка Дэнфорт сравнял счёт. В третьем периоде команды обменялись голами. Победную шайбу в овертайме забросил Джесси Блэкер.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» 25 января дома встретится с китайским «Куньлунь Ред Стар», а «Барыс» 26 января в Нур-Султане — с челябинским «Трактором».

Календарь регулярного чемпионата КХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ
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